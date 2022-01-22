Haberler Fenerbahçe Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve merak edilenler...

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve merak edilenler...

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürüyor... Ligde 36 puanı bulunan Fenerbahçe, deplasmanda 30 puanlı Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kafilesinde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu yer almıyor. Ev sahibi takım da bu müsabakada 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:57
Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve merak edilenler...

🔗CANLI SKOR - Sivasspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayın!🔗

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün başlıyor... Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. İki takımda da bu müsabaka öncesi önemli eksikler var. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel ve sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Kesgin Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu maç kafilesinde yer almıyor. İşte maça dair tüm bilgiler...

📺SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak.

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📋SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ📋

▪ Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Özkan, Cofie, Erdoğan, Kayode, Yatabare, Henrique

▪ Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Sosa, İrfan, Zajc, Valencia, Serdar

LİGDE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

🔗CANLI SKOR - Sivasspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayın!🔗

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ceza sınırında bulunan isimler... Kırmızı-beyazlılarda ise orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

🔗CANLI SKOR - Sivasspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayın!🔗

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