Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı canlı izle

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başladı. .. Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

İki takımda da bu müsabaka öncesi önemli eksikler var. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel ve sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Kesgin Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu maç kafilesinde yer almıyor. İşte maça dair tüm bilgiler...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Zajc, İrfan, Osayi, Valencia, Serdar Dursun

📺SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

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LİGDE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

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5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ceza sınırında bulunan isimler... Kırmızı-beyazlılarda ise orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

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