Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.





SİVASSPOR - FENERBAHÇE 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Zajc, İrfan, Osayi, Valencia, Serdar Dursun

📺SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰

Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'dan beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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LİGDE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

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5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ceza sınırında bulunan isimler... Kırmızı-beyazlılarda ise orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

🔗CANLI SKOR - Sivasspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayın!🔗