Sivasspor - Fenerbahçe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çaldı.

Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada Zajc kaydetti. Sivasspor'un golü 74. dakikada Henrique'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 37 oldu. Sivasspor ise 31 puana ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Valencia ile orta alanda etkili paslarla soldan ceza alanına giren Osayi Samuel'in yerden kale önüne çevirdiği topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.



18'inci dakikada orta alanda Serdar Dursun'un pasıyla sol kanattan Valencia topla birlikte hareketlendi. Ceza alanına girerken yerden gönderdiği topa Zajc dokundu ve kaleci Ali Şaşal'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0.



25'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Henrique kullandı. Ceza alanına yüksek gönderdiği topa savunma arasında Kayode kafa vuruşunu yaptı, üstten auta gitti.



27'nci dakikada Sivasspor atağında Ahmet'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği etkili ortaya Nazım'a rağmen Henrique hamle yaptı ancak kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta çıktı.



38'inci dakikada solda İrfan Can'ın pasıyla etkili hareketlerle soldan ceza alanına giren Osayi Samuel uygun durumdaki İran Can'ı gördü. Bu oyuncunun sol ayağı ile plasesinde top üstten az farkla dışarı gitti.



45'inci dakikada soldan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda sağ kanada açılan topu kapan Zajc ceza alanına girdi, uygun durumdaki Tisserand'ı gördü. Tisserand'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.



45+1'inci dakikada Henrique'nin sol kanatta kaptırdığı top ceza alanında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.



45+2'nci dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayı üzerinden Cofie vuruşunu yaptı, kaleci Berke direk dibinden topu kornere çelerek mutlak golü önledi.



50'inci dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal topa sahip oldu.



52'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topa Sefa hareketlendi, kaleci Berke'nin uzaklaştırmak istediği topu yeniden kapan Sivasspor etkili geldi. Ceza alanında Yatabare'nin çevirdiği topu son anda savunmada Nazım kafayla kale üzerinden dışarı gönderdi.



63'üncü dakikada Sivasspor atağında sol kanattan Uğur'un içeriye etkili ortasını altıpas içerisinde Kim Min Jae kafayla kornere gönderdi.



72'nci dakikada Sivasspor etkili geldi. Henrique'nin soldan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Yatabare dönerek vurdu, direkten dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



73'üncü dakikada Sivasspor adına sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Henrique doğrudan kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.



81'inci dakikada Sosa'nın pasında ceza alanında Berisha sol çaprazdaki Pelkas'ı gördü. Onun vuruşu savunmadan döndü.



85'inci dakikada sağdan Kayode'nin yerden içeriye gönderdiği top savunmadan sekip Sefa'nın önünde kaldı. Onun yakın mesafeden şutunda son anda savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.



86'ncı dakikada sağdan Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışında Cofie'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda top bir kez daha direkten oyun alanına döndü.