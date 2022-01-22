Rossi’ye milli onur

Uruguaylı yıldız Diego Rossi, kariyerinde ilk kez ülkesinin milli takımına davet edildi. 23 yaşındaki sol kanat, Uruguay'ın Dünya Kupası 2022 Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay ve Venezuela ile oynayacağı maçların 24 kişilik listesinde kendine yer buldu. Katar biletini almak isteyen Uruguay, 14 maçta topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor.
Uruguaylı yıldız Diego Rossi, kariyerinde ilk kez ülkesinin milli takımına davet edildi. 23 yaşındaki sol kanat, Uruguay'ın Dünya Kupası 2022 Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay ve Venezuela ile oynayacağı maçların 24 kişilik listesinde kendine yer buldu. Katar biletini almak isteyen Uruguay, 14 maçta topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor.