Fenerbahçe'ye Novak'tan kötü haber! İsmail Kartal açıkladı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlık yaşayan Novak'tan kötü haber geldi. Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanarak sedyeyle kenara alınan Novak'ın durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.



Kartal, maç sonrası basın toplantısında, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi. İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada sol bek için alternatif oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemişti.



