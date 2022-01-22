Fenerbahçe'de seri zamanı! İşte Kartal'ın 11'i

Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde Sivasspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Altay'ı geriden gelerek 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puan alarak seri yakalamak istiyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi. Maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı. İki takım arasında Sivas'ta oynanan son mücadelelerde ise Yiğido'nun üstünlüğü dikkat çekiyor. Sivas'taki son 3 lig maçında kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, en son 14 Nisan 2018'de 2-1 kazanmıştı.

BERKE KALEYİ ALIYOR



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Berke Özer, Sivasspor karşılaşmasında İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde görev yapacak. Altay maçında, 21 yaşındaki eldivenin yerine genç Ertuğrul Çetin (18) kaleyi korumuştu. Sakatlığını atlatan diğer isim olan Filip Novak da Sivasspor mücadelesinde kadroda yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Özkan, Cofie, Erdoğan, Kayode, Yatabare, Henrique.



FENERBAHÇE: Berke, Osayi, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Sosa, İrfan, Zajc, Valencia, Serdar.