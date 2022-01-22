Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae için pazarlıklar başladı! İşte masadaki rakam... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae için pazarlıklar başladı! İşte masadaki rakam... (FB spor haberi)

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da adından oldukça söz ettirdi. 25 yaşındaki savunmacının peşinde birçok kulüp olduğu bilinirken, en ciddi adaylardan birisi ise Porto. Sarı lacivertlilerin Portekiz ekibiyle yaptığı pazarlıkların detayları ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:32
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae için pazarlıklar başladı! İşte masadaki rakam... (FB spor haberi)

Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Kim Min Jae, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'ye transferi öncesinde de devrede olan Porto, bu kez pazarlık masasına oturdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae için pazarlıklar başladı! İşte masadaki rakam... (FB spor haberi)

Akşam'ın Kore basınından derlediği habere göre; Portekiz temsilcisi, 25 yaşındaki savunmacı için istenen 20 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Porto, Kim ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae için pazarlıklar başladı! İşte masadaki rakam... (FB spor haberi)

15 MİLYONA DÜŞEBİLİR

Fenerbahçe Yönetimi ise Kim'den son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye asla sıcak bakmıyor. Ancak Kore basınına göre; 20 milyon euroluk bonservis, 15 milyon euro seviyelerine gelebilir.

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