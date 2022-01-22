FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae için pazarlıklar başladı! İşte masadaki rakam... (FB spor haberi)

Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Kim Min Jae, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'ye transferi öncesinde de devrede olan Porto, bu kez pazarlık masasına oturdu.
Akşam'ın Kore basınından derlediği habere göre; Portekiz temsilcisi, 25 yaşındaki savunmacı için istenen 20 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Porto, Kim ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.
15 MİLYONA DÜŞEBİLİR
Fenerbahçe Yönetimi ise Kim'den son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye asla sıcak bakmıyor. Ancak Kore basınına göre; 20 milyon euroluk bonservis, 15 milyon euro seviyelerine gelebilir.