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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile iki futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 13:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 13:48
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp iki futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.

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