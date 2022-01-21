SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp iki futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.
Bilgilendirme | Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. pic.twitter.com/9l6wmnp7ha— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2022