SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp iki futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.