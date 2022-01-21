Miguel Crespo: Sahada hayatımı vererek oynarım

İsmail Kartal'ın gelişiyle takımda hırsın arttığını belirten Crespo, kendi performansıyla ilgili de, "Sahada hayatımı vererek oynayan biriyim. İyi ve kötü zamanlar olacaktır. O zamanlarda gösterdiğiniz karakterler önemlidir. Ben de karakterimi ve kalitemi göstermek istiyorum" yorumunda bulundu.



CRESPO VARSA ARKANA BAKMA

Crespo, Altay karşısında orta sahanın 'kesintisiz güç kaynağı' gibiydi. Portekizli tam 11 ikili mücadele kazanırken, 5 top kaptı, 1 pas arası yaptı. Pas isabetinde de yüzde 79'luk başarı oranı yakaladı. Crespo'nun çift kişilik koşması hem savunmayı rahatlattı hem de hücum hattındaki arkadaşlarının geriyi düşünmeden rahat oynamalarını sağladı.