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Miguel Crespo: Sahada hayatımı vererek oynarım

Miguel Crespo, Altay galibiyeti ile yeni sayfa açtıklarını söyledi. FBTV'ye konuşan Portekizli orta saha, "Geriye düşmemize rağmen hiç bırakmadık. Çok çalışarak istediğimizi aldık. Bu galibiyet ligin geri kalanı için bize özgüven getirecek ve yeni bir sayfa açacak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Miguel Crespo: Sahada hayatımı vererek oynarım

İsmail Kartal'ın gelişiyle takımda hırsın arttığını belirten Crespo, kendi performansıyla ilgili de, "Sahada hayatımı vererek oynayan biriyim. İyi ve kötü zamanlar olacaktır. O zamanlarda gösterdiğiniz karakterler önemlidir. Ben de karakterimi ve kalitemi göstermek istiyorum" yorumunda bulundu.

CRESPO VARSA ARKANA BAKMA
Crespo, Altay karşısında orta sahanın 'kesintisiz güç kaynağı' gibiydi. Portekizli tam 11 ikili mücadele kazanırken, 5 top kaptı, 1 pas arası yaptı. Pas isabetinde de yüzde 79'luk başarı oranı yakaladı. Crespo'nun çift kişilik koşması hem savunmayı rahatlattı hem de hücum hattındaki arkadaşlarının geriyi düşünmeden rahat oynamalarını sağladı.

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