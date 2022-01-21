Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler 2 pozitif vaka olduğunu duyurumuştu. Yapılan bu açıklamanın ardından kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN EKSİKLERİ:

Fenerbahçe'de zorlu Sivasspor maçında; Altay Bayındır, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Attila Szalai forma giyemeyecek

KAMP KADROSU 👇