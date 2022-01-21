Fenerbahçeli taraftarlar Sivasspor maçı öncesi takımını meşalelerle karşıladı

Fenerbahçe, 22 Ocak Cumartesi günü oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.



Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar eşiliğinde taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Fenerbahçe müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.