FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte yapılacak teklif...

EN DEĞERLİ 2 STOPERDEN BİRİ Haberde, West Ham'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için kasasından 17 milyon sterlin, yaklaşık olarak 20 milyon euro çıkarması gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye tam 1 yıl önce gelen ve piyasa değeri 800 bin euro olan Szalai, gösterdiği performansla değerini 15 milyon euroya kadar çıkardı.