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FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte yapılacak teklif...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. SArı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. SArı-lacivertlilerin Macar yıldızı Attila Szalai için talipler artamaya devam ediyor. İngiliz basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 12:27
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte istenen rakam...

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte istenen rakam...

24 yaşındaki yıldızı, İtalyan devi Napoli'nin ardından İngiliz ekipleri Newcastle United'la West Ham da takibe aldı. Özellikle West Ham'ın bu transferde ciddi olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte istenen rakam...

İngiliz basınında yer alan haberde, Doğu Londra ekibinin Fenerbahçe'yle temas kuracağını ve Macar stoperi kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte istenen rakam...

EN DEĞERLİ 2 STOPERDEN BİRİ

Haberde, West Ham'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için kasasından 17 milyon sterlin, yaklaşık olarak 20 milyon euro çıkarması gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte istenen rakam...

Fenerbahçe'ye tam 1 yıl önce gelen ve piyasa değeri 800 bin euro olan Szalai, gösterdiği performansla değerini 15 milyon euroya kadar çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai için sıraya girdiler! İşte istenen rakam...

Szalai, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaraylı Marcao ile birlikte en değerli stoper.

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