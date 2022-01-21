FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal dokunuşu! Kaos havasını dağıttı

Vitor Pereira'nın yerine sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, iki maçta elde ettiği 4 puanla camiada yaşanan 'kaos ve umutsuzluk' havasına son verdi. Kısa sürede oyuncuları yeniden motive eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, samimi açıklamaları ile taraftarı da arkasına almayı başardı. Pozitif hava Altay karşısında sahaya yansıdı. Takım geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi bildi. Kartal'ın dikkat çeken bir başka hareketi Mesut Özil'i kulübeye çekmesiydi. Deneyimli hoca, Antalya'da 11'de şans verdiği yıldız ismi, Altay karşısında yedek soyundurdu. Bu hareketiyle 'formayı kariyerli olan değil, çalışan giyer' mesajı verdi. Kartal'ın oyuncu değişiklikleri de etki sağladı. Antalya'da Rossi-Muhammed, Mesut-Nazım hamlesi sonrası Serdar Dursun'un golü geldi. Altay maçında ise devrede Szalai-Sangare, Pelkas-Valencia değişikliği 2. yarıda baskılı oyunla birlikte galibiyeti getirdi.



SERDAR FORVETTE DURSUN

İleri uçta Valencia ve Mergim Berisha'yı kesen Serdar Dursun, formayı kolay bırakacak gibi durmuyor! Gurbetçi forvet ligde 7. golünü atarken, presi ve sürekli pozisyon kovalamasıyla da göz dolduruyor. Ligde 17 maçta 837 dakika süre alan Serdar, 7 gol+1 asiste ulaştı. Oynadığı süre 90 dakikaya bölündüğünde ortalama 9 maçta 8 gol katkısı ile etkili bir tablo sergiledi.



ÖZLENEN İRFAN

İrfan Can Kahveci nihayet gerçek kimliğini gösterdi. Milli futbolcu, Altay karşısında 1 gol+1 asistle galibiyetin mimarı olurken, istatistikleriyle de parladı. İlk 45 dakikada yüzde 100 pas isabeti yakalayan, üçüncü bölgede yüzde 94 pas isabetiyle oynayan, 5 şut pası veren Kahveci için taraftarlar da sosyal medyada eleştiriyi bırakıp, övgü mesajları paylaştı. İrfan Can, "Ben Fenerbahçeliyim! Burada şampiyonluklar yaşayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.