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Zlatan gibiydi

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, dün akşamın yıldızlarındandı. 90 dakika boyunca rakiple boğuşan ve gol arayan 30 yaşındaki santrfor, 71. dakikada İrfan Can'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Zlatan gibiydi

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, dün akşamın yıldızlarındandı. 90 dakika boyunca rakiple boğuşan ve gol arayan 30 yaşındaki santrfor, 71. dakikada İrfan Can'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarıda bir pozisyonda penaltı bekleyen Serdar'ın forması sırılsıklam oldu. Tecrübeli golcü bu sezon ligde 7. kez gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA KAFA GOLÜ SERDAR'DAN

Serdar Dursun, bu sezon Süper Lig'de Sivassporlu Goutas'la birlikte en fazla kafa golü atan oyuncu oldu. Tecrübeli santrfor, 4 kafa golüne imza attı. Maç sonu, "Hocamız geldiğinden beri iyi ivme yakaladık. İsmail Hoca birlikte hareket etmemizi söylüyor, istiyor. Ofansif aksiyonlar daha iyi olacak" dedi.

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