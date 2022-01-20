Ve anlaşma tamam! Fenerbahçeli yıldız Hull City'e

Allahyar Sayyadmanesh'in yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Hull City, İranlı golcünün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Hull City ile Fenerbahçe yönetimi ve oyuncunun temsilcileri arasında final görüşmeleri yapılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanması ve resmi olarak açıklanması bekleniyor.