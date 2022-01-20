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Ve anlaşma tamam! Fenerbahçeli yıldız Hull City'e

Son dakika spor haberi: Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 20 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Hull City'e transfer oluyor. Sarı-lacivertli yönetim ile Hull City arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:40
Ve anlaşma tamam! Fenerbahçeli yıldız Hull City'e

Allahyar Sayyadmanesh'in yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Hull City, İranlı golcünün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Ve anlaşma tamam! Fenerbahçeli yıldız Hull City'e

Hull City ile Fenerbahçe yönetimi ve oyuncunun temsilcileri arasında final görüşmeleri yapılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanması ve resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Ve anlaşma tamam! Fenerbahçeli yıldız Hull City'e

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, başlangıç görüşmelerinde Allahyar için 5.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Ancak, görüşmelerin devamında Allahyar öncelikle Hull City'e kiralanacak. Ayrıca, satın alma opsiyonu da Hull City'de olacak.

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