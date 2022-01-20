Ve anlaşma tamam! Fenerbahçeli yıldız Hull City'e

Allahyar Sayyadmanesh'in yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Hull City, İranlı golcünün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Allahyar Sayyadmanesh'in yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Hull City, İranlı golcünün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Hull City ile Fenerbahçe yönetimi ve oyuncunun temsilcileri arasında final görüşmeleri yapılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanması ve resmi olarak açıklanması bekleniyor.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, başlangıç görüşmelerinde Allahyar için 5.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Ancak, görüşmelerin devamında Allahyar öncelikle Hull City'e kiralanacak. Ayrıca, satın alma opsiyonu da Hull City'de olacak.
Fenerbahçe ve Hull City, yakın zamanda transferle ilgili resmi açıklamaları yapacak.