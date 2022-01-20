SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

5 İSİM İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe yönetimi sezon sonu için takım içinde beklenenleri bir türlü veremeyen ama sözleşmeleri devam eden Miha Zajc başta olmak üzere Allahyar, Serdar Dursun, Luis Gustavo, Pelkas ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sosa ile de yolları ayırma kararı aldı.