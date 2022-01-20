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SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

Spor haberi... Süper Lig'de son oynadığı Altay mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertli yönetime 3 isimden beklenmedik bir talep geldi. Buna göre; 3 yıldız isim Szala, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istediklerini yönetime bildirdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:10
SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 22. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Altay'ı 2-1 ile mağlup eden Fenerbahçe, yeni çalıştırıcısı İsmail Kartal ile ilk galibiyetini de almayı başardı.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirveyi 15 puan geriden takip eden Sarı-Lacivetliler transfer çalışmalarını da sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertli takımda 3 isim yönetime takımdan ayrılmak istediklerini resmen bildirdiler.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

SZALAI, MIN-JAE VE OSAYI AYRILMAK İSTİYOR
Birçok Avrupa takımının talip olduğu Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Atilla Szalai, Kim Min-Jae ve Osayi Samuel gelen teklifleri değerlendirmek istediklerini resmen açıkladılar.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

HEDEF 78 MİLYON EURO GELİR
Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılmak isteyen yıldızlarından Szalai için en az 20 milyon Euro, Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae için 25 milyon Euro ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu Osayi Samuel içinde 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

MENAJERLERİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR
2025 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Atilla Szalai, Min-Jae Kim ve Osayi Samuel menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Yıldız futbolcular başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek ve takıma bonservis anlamında katkı sağlamak istiyorlar.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

5 İSİM İLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe yönetimi sezon sonu için takım içinde beklenenleri bir türlü veremeyen ama sözleşmeleri devam eden Miha Zajc başta olmak üzere Allahyar, Serdar Dursun, Luis Gustavo, Pelkas ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sosa ile de yolları ayırma kararı aldı.

SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

Yeni sezon yapılanması için düğmeye basan yönetim bu futbolculardan gelecek olan bonservis bedeli ile takımın bütçesini dengelemek istiyor. Yönetim satış listesine koyduğu ve sözleşmeleri devam eden Miha Zajc, Allahyar, Serdar Dursun, Luis Gustavo ve Pelkas içinde toplam olarak en az 25 milyon euro gelir bekliyor.

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