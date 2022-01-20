SPOR HABERLERİ - Yönetime bildirdiler! Fenerbahçe'de Szalai, Min-Jae ve Osayi ayrılmak istiyor

Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 22. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Altay'ı 2-1 ile mağlup eden Fenerbahçe, yeni çalıştırıcısı İsmail Kartal ile ilk galibiyetini de almayı başardı.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirveyi 15 puan geriden takip eden Sarı-Lacivetliler transfer çalışmalarını da sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertli takımda 3 isim yönetime takımdan ayrılmak istediklerini resmen bildirdiler.