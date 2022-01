İrfan Can verdi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Altay maçına damga vurdu. Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan 26 yaşındaki orta saha, Portekizli hocanın ayrılmasıyla daha çok şans bulmaya başladı. Her hafta performansını artıran İrfan Can, 37. dakikada ceza sahası içinde yaptığı sert plase vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda yüzde 100 pas isabetiyle oynayan İrfan, ikinci yarıda da şovu sürdürdü.

KAFASINA NİŞANLADI

71'de Thiam'ın Nazım'a yaptığı faul sonrası Fenerbahçe sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can'ın müthiş ortasında top adeta Sedar Dursun'un kafasına nişanlandı ve ağlarla buluştu. İrfan Can bu sezon ligde 2. golünü atarken 4. asistini de dün akşam kaydetti. Fenerbahçe, İrfan'ın asist yaptığı 4 maçta yenilmedi. Sarı-lacivertliler, A. Demir'i 1-0, G.Saray ve Altay'ı 2-1 yendi Göztepe ile 1-1 kaldı.

ERTUĞRUL 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'niN 18 yaşındaki file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin, kariyerinde ilk kez A takımda resmi maça 11'de başladı. Takımın birinci kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığında forma şansı bulan ikinci file bekçisi Berke Özer geçen haftaki Antalyaspor maçında sakatlanmıştı. Osman Ertuğrul, Antalyaspor maçında 85. dakikada oyuna girmişti. Dün ise 11'deydi.

F.BAHÇE 22 MAÇIN 17'SİNDE GOL YEDİ

Sarı-lacivertliler kalesini gole kapatmakta çok zorlanıyor. Süper Lig'de oynadığı 22 maçın sadece 5'inde gol yemeyen Fenerbahçe, 17'sinde topu filelerinden çıkardı. Sarı Kanarya ligin ilk yarısındaki Adana Demir (0-1), Antalya (2-0), Altay (0-2), Rize (4-0) ve Malatya (2-0) maçlarında gol yemedi.