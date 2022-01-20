İki penaltı beklentisi

Fenerbahçe maçın ilk yarısında iki kez penaltı bekledi ancak hem orta hakem Hüseyin Göçek hem de VAR'ın başındaki hakemler pozisyonları nizami buldu. 26. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe akınında Ferdi'nin penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Serdar Dursun hamle yaptı ancak Tolga Ünlü'nün müdahalesiyle yere düştü. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken hakem Göçek 'devam' dedi. 44'te ise sol taç çizgisi önünde baskıyla topu kapan Pelkas ceza alanına girdiği anda Björnkander'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler yinea penaltı bekledi. Hakem Göçek, VAR merkeziyle görüşüp oyunu devam ettirdi.