Haberler Fenerbahçe İki penaltı beklentisi

İki penaltı beklentisi

26’da Tolga’nın Serdar Dursun’a müdahalesine hakem Göçek ‘devam’ dedi. 44’te ise Pelkas’ın yerde kalması incelendi ama karar değişmedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
İki penaltı beklentisi
Fenerbahçe maçın ilk yarısında iki kez penaltı bekledi ancak hem orta hakem Hüseyin Göçek hem de VAR'ın başındaki hakemler pozisyonları nizami buldu. 26. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe akınında Ferdi'nin penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Serdar Dursun hamle yaptı ancak Tolga Ünlü'nün müdahalesiyle yere düştü. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken hakem Göçek 'devam' dedi. 44'te ise sol taç çizgisi önünde baskıyla topu kapan Pelkas ceza alanına girdiği anda Björnkander'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler yinea penaltı bekledi. Hakem Göçek, VAR merkeziyle görüşüp oyunu devam ettirdi.
DİĞER
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikizleri büyüdü! Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak kızlarının doğum gününü bu sözlerle kutladı!
İrem Sak'tan beklenen aşk itirafı geldi! Güzel oyuncunun kendinden 11 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor