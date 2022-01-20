FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Altay maçını yorumladı

İsmail hoca yanlışları, doğruya çevirmek için elinden geleni yapıyor. Psikolojisi bu kadar bozuk bir oyuncu grubunu yeniden oyuna sokmak öyle kolay değil elbette. Bize kaybetse de topu yiyecek adam lazım, gol olduğunda Crespo gibi sevinecek adam lazım, taca çıkacak topu koşup çıkaran adam lazım. Sonuçlar önemli değil inanın. Kaybetse de Fenerbahçeli gibi kaybeden adam lazım.

İrfan Can hangi takıma gitse inanın yıldızı olur. Gelin görün ki sıkıntılı Fenerbahçe'nin içinde kendini göstermeye fırsat bulamadı. Altay karşısında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı, 1 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu. Şampiyon olmak her şey demek değil. Önemli olan eldeki değerlere sahip çıkmak. Ne yazık ki Fenerbahçe taraftarı bu konuda yetersiz. İsmail Kartal'ın bu durumu çözecek yegane teknik adam olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz sabır Fenerbahçeli dostlar…