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"Bu daha başlangıç"

İsmail Kartal, “Bugün hücumda daha üretkendik. Oyuncular sorumluluk aldılar. Birlik olduğumuzda çok daha büyük maçlar kazanacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
"Bu daha başlangıç"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal galibiyeti camiaya hediye etti. "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Geriye düşmemize rağmen oyuncularımıza destek verdiler. Onların verdiği bu destekle 1-0 geriye düşmemize rağmen kazanmasını bildik" diyen tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Maça iyi başlamak istedik. Enerjimiz vardı ama yediğimiz bir golle oyuncularım tekrar demoralize oldu. Daha sonra toparlandık, devreye 1-1 girdik. 2. yarı yaptığımız hamlelerle oyuncularımız daha coşkuluydu. Çok net pozisyanlarımız vardı. Daha farklı da kazanabilirdik. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Geçen hafta takım savunmasını iyi yapmıştık, bugün hücumda da üretkendik. Duran toptan iki haftadır gol atıyoruz. Bunu çalışıyoruz. Oyuncularım sorumluluk aldı. Bu bir başlangıç. Birlik olduğumuz zaman bu statta çok daha büyük maçları kazanacağımıza inanıyorum."

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