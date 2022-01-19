Yabancı sorunu

Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor. Sarılacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Yeni hocaya yeni isimler sunabilmek için öncelikle kontenjanı boşaltmayı hedefliyor.
Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor. Sarılacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Yeni hocaya yeni isimler sunabilmek için öncelikle kontenjanı boşaltmayı hedefliyor.