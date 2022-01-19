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Yabancı sorunu

Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor. Sarılacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Yeni hocaya yeni isimler sunabilmek için öncelikle kontenjanı boşaltmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Yabancı sorunu
Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor. Sarılacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Yeni hocaya yeni isimler sunabilmek için öncelikle kontenjanı boşaltmayı hedefliyor.
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