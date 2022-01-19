Haberler Fenerbahçe Kim-Min Jae’ye büyük destek

Kim-Min Jae’ye büyük destek

Fenerbahçe'de kötü geçen sezonlara bir yenisi daha eklenirken taratfarlar, futbolcuları sık sık protesto ediyor. Sarı-lacivertli ekipte bu protestoların hedefine girmeyen nadir isimlerden biri Kim-Min Jae... Taraftarlar oynadığı her maçta profesyonelliği ile öne çıkan, çubuklu formanı hakkını veren Güney Koreli futbolcuyu ayrı bir yere koyuyor. Kim-Min Jae de Türkiye kariyerinde gördüğü bu ilgiden dolayı memnun. Kariyerini Kanarya'da sürdürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Kim-Min Jae’ye büyük destek
Fenerbahçe'de kötü geçen sezonlara bir yenisi daha eklenirken taratfarlar, futbolcuları sık sık protesto ediyor. Sarı-lacivertli ekipte bu protestoların hedefine girmeyen nadir isimlerden biri Kim-Min Jae... Taraftarlar oynadığı her maçta profesyonelliği ile öne çıkan, çubuklu formanı hakkını veren Güney Koreli futbolcuyu ayrı bir yere koyuyor. Kim-Min Jae de Türkiye kariyerinde gördüğü bu ilgiden dolayı memnun. Kariyerini Kanarya'da sürdürmeyi planlıyor.
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