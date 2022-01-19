Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Altay karşılaşması öncesi Berke Özer sözleri!

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Altay karşılaşması öncesi Berke Özer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Berke'nin ağrıları devam ediyor. Onun için kalede Ertuğrul başlayacak." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:25 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:28
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Altay karşılaşması öncesi Berke Özer sözleri!

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMASI:

Berke'nin ağrıları devam ediyor. Onun için kalede Ertuğrul başlayacak. Genç, önü açık bir kaleci.

Taraftarların ne istediğini ben biliyorum. Onları mutlu etmek için, oyuncularımızla birlikte Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadeleyle 3 puanı almak istiyoruz.

Her maç gibi bu maça da kazanmak için çıkıyoruz. Geçen maç takım savunması anlamında olumlu işler yapmıştık, hücumdaki üretkenliğimiz azdı. Bugün üretkenliğimizi artırarak daha fazla pozisyon arayacağımız bir anlayışla çalışma fırsatı bulduk.

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