İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Süper Lig 'de zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe , gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Mohamed Elneny 'yi gündemine aldı.

İngilizlerin ünlü yayın organı The Sun 'ın, Sport360Egypt'ye dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe , Elneny için girişimlere başladı.

Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile uluslararası görevde olan 29 yaşındaki oyuncu, Arsenal'deki sözleşmesinin son altı ayına girdi.