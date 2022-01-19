İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Mohamed Elneny'yi gündemine aldı.
İngilizlerin ünlü yayın organı The Sun'ın, Sport360Egypt'ye dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Elneny için girişimlere başladı.
Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile uluslararası görevde olan 29 yaşındaki oyuncu, Arsenal'deki sözleşmesinin son altı ayına girdi.