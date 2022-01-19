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İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Asenal'de forma giyen eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:24
UĞUR SARIKAYA
İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Mohamed Elneny'yi gündemine aldı.

İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

İngilizlerin ünlü yayın organı The Sun'ın, Sport360Egypt'ye dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Elneny için girişimlere başladı.

İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile uluslararası görevde olan 29 yaşındaki oyuncu, Arsenal'deki sözleşmesinin son altı ayına girdi.

İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Topçular'ın teknik direktörü Mikel Arteta'nın, takımın maaş yükünü azaltmak için Mısırlı orta sahanın ayrılığına izin verebileceği belirtildi.

İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Elneny'nin Beşiktaş'ta geçirdiği 2019-2020 sezonunda başarılı bir performans sergilediğine de değinen The Sun, yıldız ismin yeniden Türkiye'ye dönmesinin yakın bir ihtimal olduğunu duyurdu.

İngilizler duyurdu... Fenerbahçe'den Mohamed Elneny bombası!

Tarafların Afrika Uluslar Kupası sona ermeden önce görüşüp anlaşmaya varmaları bekleniyor. Herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde Elneny'nin en geç ara transferin son günü olan 8 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atabileceği belirtiliyor.

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