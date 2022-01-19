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Fenerbahçe Altay maçında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 23. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Macar futbolcu Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:16
Fenerbahçe Altay maçında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Attila Szalai cezalı duruma düştü.

Cesar Pinares'e faul yapan Attila Szalai'ye hakem Hüseyin Gökçek sarı kartını gösterdi. Macar savunmacı, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Attila Szalai, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanında da forma giyememişti. Szalai, ayrıca Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları mücadele de de forma giyememişti.

23 yaşındaki savunmacı, bu 2 maç dışında Süper Lig'de tüm maçlarda Çubuklu formayı terletti.

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