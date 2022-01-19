Fenerbahçe Altay maçında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Attila Szalai cezalı duruma düştü.

Cesar Pinares'e faul yapan Attila Szalai'ye hakem Hüseyin Gökçek sarı kartını gösterdi. Macar savunmacı, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Attila Szalai, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanında da forma giyememişti. Szalai, ayrıca Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları mücadele de de forma giyememişti.

23 yaşındaki savunmacı, bu 2 maç dışında Süper Lig'de tüm maçlarda Çubuklu formayı terletti.