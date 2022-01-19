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Everton Mourinho ya da Vitor Pereira'yı istiyor!

Sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin başına ikinci kez geçen Vitor Pereira ile, yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getirirken, Rafael Benitez'in görevine son veren Everton'ın Vitor Pereira'yı gündemine aldığı duyuruldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:16
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Everton Mourinho ya da Vitor Pereira'yı istiyor!

Fenerbahçe'nin başındaki ikinci dönemi de görev süresi dolmadan sona eren Vitor Pereira, Premier Lig'e gidebilir. Gelen son bilgilere göre Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın hoca adayları arasında Vitor Pereira da var.

Habere göre Everton'ın listesinin ilk sırasında Jose Mourinho var. Everton'dan Roma'ya henüz resmi bir teklif yapılmazken, İngiliz ekibinin listesinde Lampard ve Wayne Rooney'nin yanı sıra Vitor Pereira da bulunuyor.

Pereira'nın Carlo Ancelotti'nin takımın başına getirilmesinden önce de Everton'ın gündemine geldiği belirtildi.

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