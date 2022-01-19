Everton Mourinho ya da Vitor Pereira'yı istiyor!

Fenerbahçe'nin başındaki ikinci dönemi de görev süresi dolmadan sona eren Vitor Pereira, Premier Lig'e gidebilir. Gelen son bilgilere göre Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın hoca adayları arasında Vitor Pereira da var.

Habere göre Everton'ın listesinin ilk sırasında Jose Mourinho var. Everton'dan Roma'ya henüz resmi bir teklif yapılmazken, İngiliz ekibinin listesinde Lampard ve Wayne Rooney'nin yanı sıra Vitor Pereira da bulunuyor.

Pereira'nın Carlo Ancelotti'nin takımın başına getirilmesinden önce de Everton'ın gündemine geldiği belirtildi.