Beceri var moral yok

İsmail Kartal şunları söyledi: "Fenerbahçe 3 kulvarda da mücadele ediyor. Bu göreve gelmeden önce Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken üzülüyordum. Bu oyuncuların çok daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. 17 puan geride olmamıza rağmen matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası'nda iddialıyız. Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacağız. Fenerbahçe ailesi olarak Altay karşılaşmasının bir milat olmasını istiyoruz"
4'LÜ SİSTEM İLE OYNAYACAĞIZ
"Sezon başında Vitor Pereira 3'lü oynatıyordu. Transferleri kendi sistemine göre yaptı. Biz 4'lü sisteme geçtik. Ama kolay değil. Oyuncuların alışması için süreye ihtiyacımız var. En kısa sürede bu problemleri çözmeliyiz"
İRFAN CAN GİBİ KAÇ OYUNCU VAR
"İrfan Can'a gelirsek, bugün sürede bu problemleri çözmeliyiz" Türkiye'de kaç tane İrfan Can gibi oyuncu var. Çok kaliteli. Bu oyuncuların hepsine ihtiyacımız var"
MESUT YARDIM EDECEK
Mesut ile samimi bir konuşma gerçekleştirdik. Takım kaptanı olarak biraz daha birlikte hareket edeceğiz. Bizim ona onun da bize yardım etmesi gerekiyor. Ben ve ekibim oyuncuları geliştirmek için buradayız"