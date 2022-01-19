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Altay 10 güne hazır olacak

Sarı-lacıvertlı ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, uzun süredir sakat olan Altay Bayındır'ın son durumunu paylaştı. Kartal "Altay çalışmalara başladı. Şu anda bireysel olarak devam ediyor. Yaklaşık 10 gün sonra takım arkadaşlarına katılacak. Çabuk iyileşmesi hepimizi sevindirdi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Altay 10 güne hazır olacak
Sarı-lacıvertlı ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, uzun süredir sakat olan Altay Bayındır'ın son durumunu paylaştı. Kartal "Altay çalışmalara başladı. Şu anda bireysel olarak devam ediyor. Yaklaşık 10 gün sonra takım arkadaşlarına katılacak. Çabuk iyileşmesi hepimizi sevindirdi" dedi.
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