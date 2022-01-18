Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "İsmail Kartal'ı yem olarak kullanıyorlar"

Oynadıkça değer kaybeden futbolcular takımı Fenerbahçe yine "kara tahtada!" Antalya karşısında ne mücadele vardı ne futbol. Takım yük taşıyan kağnılar gibi, sözde çok pas yapılıyor ama o pasların "hazırlıkla" falan ilgisi yok. Onlar sadece zaman çalıyor ve ne dersek diyelim hepsi de "Mesut" bir halde aynı telden çalıyor.

Kaleye giden ilk vuruşun 72'nci dakikada gol olmasıyla, futbolcuların rakip kaleye ne kadar uzak oldukları gerçeği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ama İsmail Kartal'a daha ilk maçta yüklenmek yakışmaz, kendisine sadece "eski mektupları iyi okumalısın" diyebiliriz.