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Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio'dan Ferreira'yı gündemine almıştı. Brezilya basınında yer alan habere göre; 24 yaşındaki yıldıza bir talip daha çıktı. İşte o kulüp ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 10:47
UĞUR SARIKAYA
Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

Süper Lig'de zirve yarışından kopan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları şimdiden sıvadı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesine birçok ismi aldı.

Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

Bu sezon kanatlardan beklediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeye takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken, gündemine Gremio'nun yıldızı Ferreira'yı almıştı.

Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye bu transferde dişli bir rakip çıktı. Brezilya basını, Flamengo'nun da Ferreira'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

uol.com'da yer alan habere göre; Kenedy'nin ayrılışı ve Michael'in de Al Hilal'e transfer olmasının beklendiği Flamengo'da rota Ferreira'ya çevrildi.

Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

Haberde; Ferreira ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğine yer verilirken, transferdeki son durumun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

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