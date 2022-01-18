Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

Süper Lig'de zirve yarışından kopan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları şimdiden sıvadı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesine birçok ismi aldı.

Bu sezon kanatlardan beklediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeye takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken, gündemine Gremio'nun yıldızı Ferreira'yı almıştı.