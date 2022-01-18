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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Perotti İspanya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin, yeni takımı belli oluyor. Arjantin basınında yer alan habere göre Perotti, Cadiz'e transfer olacak. İşte detaylar... | FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 18:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 18:55
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Perotti İspanya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'deki sakatlığının ardından boşta kalan Diego Perotti'nin yeni adresi Cadiz olabilir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Perotti İspanya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Arjantin basınında yer alan habere göre; sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcunun özellikle İspanya'dan birkaç kulübün takibinde olduğu, bu ekiplerden transfer için en yakın takımın ise Cadiz olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Perotti İspanya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Hücumda sıkıntılar yaşayan ve kanat takviyesi yapmak isteyen Cadiz'in, Perotti'nin İspanya'da Sevilla'daki performansını referans alarak transferde istekli olduğu aktarıldı.

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