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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan futbolculara moral terapisi!

Son dakika spor haberi: Takımdaki özgüven kaybını onarmaya çalışan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, en büyük ilacın 3 puan olduğunu düşünüyor. Deneyimli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacakları Altay’ı yenerek gerçek kimliklerine dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan futbolculara moral terapisi!

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Fenerbahçe'de gözler Altay maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, fizik ve mental olarak dibe vuran takımı toparlamak için büyük çaba harcıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan futbolculara moral terapisi!

Samandıra'da antrenmanlar dışındaki zamanlarda oyunculara moral terapisi uygulanıyor. Birebir konuşmalarla özgüvenlerini geri kazanmalarına çalışılıyor. Kartal kendileri için en büyük ilacın ise 3 puan olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan futbolculara moral terapisi!

"DESTEK BEKLİYORUZ"
Alınacak bir galibiyetin üzerlerindeki olumsuz havayı değiştireceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, Altay maçının bu nedenle ekstra önemli olduğunu vurguladı. 3 puanla birlikte gerçek kimliklerine dönüp, çıkış başlatmayı hedefleyen İsmail Kartal, taraftarlardan da destek bekliyor.

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