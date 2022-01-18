Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan futbolculara moral terapisi!

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Fenerbahçe'de gözler Altay maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, fizik ve mental olarak dibe vuran takımı toparlamak için büyük çaba harcıyor.





Samandıra'da antrenmanlar dışındaki zamanlarda oyunculara moral terapisi uygulanıyor. Birebir konuşmalarla özgüvenlerini geri kazanmalarına çalışılıyor. Kartal kendileri için en büyük ilacın ise 3 puan olduğunu düşünüyor.



