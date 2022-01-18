FENERBAHÇE HABERİ: İsyan var! Serdar Dursun şikayet etti (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncunun performansının tartışıldığı sarı lacivertlilerde sitemler ortaya çıkmaya başladı.
Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncunun performansının tartışıldığı sarı lacivertlilerde sitemler ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Valencia ve Berisha'nın yokluğunda ilk on birde şans bulan Serdar Dursun, Antalya'daki kötü performansını top alamamaya bağladı.
MESUT DA YAKINMIŞTI
Serdar, ileride yalnız kalmaktan ve yeteri kadar topla buluşamamaktan şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil de pas atacak kimseyi bulamamaktan yakınmıştı.