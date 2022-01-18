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FENERBAHÇE HABERİ: İsyan var! Serdar Dursun şikayet etti (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncunun performansının tartışıldığı sarı lacivertlilerde ilk on birde şans bulan golcü oyuncu Serdar Dursun, Antalya'daki kötü performansını top alamamaya bağladı. Bu sitemdeki Mesut Özil detayı da dikkat çekti. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:56 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:57
FENERBAHÇE HABERİ: İsyan var! Serdar Dursun şikayet etti (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncunun performansının tartışıldığı sarı lacivertlilerde sitemler ortaya çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsyan var! Serdar Dursun şikayet etti (FB spor haberi)

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Valencia ve Berisha'nın yokluğunda ilk on birde şans bulan Serdar Dursun, Antalya'daki kötü performansını top alamamaya bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsyan var! Serdar Dursun şikayet etti (FB spor haberi)

MESUT DA YAKINMIŞTI

Serdar, ileride yalnız kalmaktan ve yeteri kadar topla buluşamamaktan şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil de pas atacak kimseyi bulamamaktan yakınmıştı.

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