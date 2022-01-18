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FENERBAHÇE HABERİ: Bir dönem kapanıyor mu? Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiği Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatın sürdüğü sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu Luiz Gustavo gözden düştü. Brezilyalı futbolcu ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:30
FENERBAHÇE HABERİ: Bir dönem kapanıyor mu? Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde savaşçı futbolu ile taraftarın sevgilisiydi. Luiz Gustavo artık gözden düştü... Son iki sezondur performansı gerileyen ve saha içi katkısı azalan Brezilyalı ön libero ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Bir dönem kapanıyor mu? Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Arap kulüplerinin radarında olan Gustavo için resmi teklif henüz yok. Ancak gelirse yönetimin kolaylık sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. 34 yaşındaki Gustavo takımda en çok kazananlar arasında yer alıyor.

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