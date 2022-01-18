FENERBAHÇE HABERİ: Bir dönem kapanıyor mu? Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'ye ilk geldiğinde savaşçı futbolu ile taraftarın sevgilisiydi. Luiz Gustavo artık gözden düştü... Son iki sezondur performansı gerileyen ve saha içi katkısı azalan Brezilyalı ön libero ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

Arap kulüplerinin radarında olan Gustavo için resmi teklif henüz yok. Ancak gelirse yönetimin kolaylık sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. 34 yaşındaki Gustavo takımda en çok kazananlar arasında yer alıyor.