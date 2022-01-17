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Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ismi ön plana çıktı. Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan Kosovalı futbolcunun sarı-lacivertli formayı yeniden giymek istediği için gelen teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberde; Fenerbahçe'nin mali durumunun iyi durumda olmadığı ve Muriqi'i elinden kaçırabileceği ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:34
BURAK ŞENTÜRK
Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

İtalya Serie A ekibi Lazio'da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kosovalı golcünün talipleri artıyor.

Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

Leeds United'dan sonra Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

Il Messaggero'da her alan habere göre, CSKA Moskova, 27 yaşındaki futbolcunun tranferinde ısrar ediyor. Lazio ile yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtilen haberde, son sözü Vedat Muriqi'nin söyleyeceği belirtildi.

Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe formasıyla İstanbul'a dönme umudu olduğu ve bu yüzden CSKA'nın teklifine şimdilik olumlu yaklaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin mali açıdan iyi olmadığı ve bu yüzden ilerleyen süreçte Vedat Muriqi'nin CSKA ile müzakerelere girebileceği ifade edildi.

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