Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

İtalya Serie A ekibi Lazio'da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kosovalı golcünün talipleri artıyor.
İtalya Serie A ekibi Lazio'da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kosovalı golcünün talipleri artıyor.
Leeds United'dan sonra Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Il Messaggero'da her alan habere göre, CSKA Moskova, 27 yaşındaki futbolcunun tranferinde ısrar ediyor. Lazio ile yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtilen haberde, son sözü Vedat Muriqi'nin söyleyeceği belirtildi.
Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe formasıyla İstanbul'a dönme umudu olduğu ve bu yüzden CSKA'nın teklifine şimdilik olumlu yaklaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin mali açıdan iyi olmadığı ve bu yüzden ilerleyen süreçte Vedat Muriqi'nin CSKA ile müzakerelere girebileceği ifade edildi.