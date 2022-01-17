Vedat Muriqi elden kaçabilir! Gönlü Fenerbahçe'de ama...

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe formasıyla İstanbul'a dönme umudu olduğu ve bu yüzden CSKA'nın teklifine şimdilik olumlu yaklaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin mali açıdan iyi olmadığı ve bu yüzden ilerleyen süreçte Vedat Muriqi'nin CSKA ile müzakerelere girebileceği ifade edildi.