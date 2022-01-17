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Fenerbahçe haberleri | Taraftara reva mı?

Süper Lig'de 2. yarı yeni başladı ama Fenerbahçe 'lig bitmiş' havasında. Antalya'da rakip kaleye 2 isabetli şut atabilen takım tek gol pozisyonu üretemedi. Oyuncuların fizik+mental çökmüşlüğü isyan ettirirken, 'İsmail Kartal'ın işi çok zor' dedirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe haberleri | Taraftara reva mı?

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya da kötü başlayan Fenerbahçe'de olumsuz tablo devam ediyor. Geçen hafta evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü. İki haftada 5 puan daha kaybeden ve zirve mücadelesinden iyice kopan takımın saha içindeki görüntüsü, oyuncuların hali şampiyonluk için camiada umutları bitirmiş durumda. İstatistikler ise yerlerde...

Fenerbahçe haberleri | Taraftara reva mı?

MOTİVE EKSİKLİĞİ

Antalya'da rakip kaleye 2 isabetli şut atabilen oyuncular, doğru dürüst gol pozisyonu üretemedi. Tek korner kazanabildi. Mesut Özil, İrfan Can dahil birçok yıldızın fizik+mental görüntüsü taraftarı isyan ettirirken, "İsmail Kartal'ın işi çok zor" yorumları yapıldı. Kötü tablonun en büyük nedeni olarak ise 'her sezon ortasında' yaşanan hoca değişimi gösteriliyor. Takımın uzun süre teknik direktörsüz kalmasının oyuncuların motivasyonunu da düşürdüğü belirtiliyor.

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