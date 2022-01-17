Haberler Fenerbahçe SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de son durum ne? Berke Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır...

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de son durum ne? Berke Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır...

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan sürüyor. 21. haftanın tamamlandığı Süper Lig'de Trabzonspor topladığı 50 puanla liderliğini sürdürürken, 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Konyaspor'un 39 puanı bulunuyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe 33 puanla 6. sırada bulunurken son hafta oynanan Antalyaspor mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler 22. hafta hazırlıklarını sürdürürken, sakat isimlerde biran önce takıma katılabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'de son durum ne? İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:05
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de son durum ne? Berke Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır...

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Ülker Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de son durum ne? Berke Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır...

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de son durum ne? Berke Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır...

İdman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor