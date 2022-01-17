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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şoku! Aleksandar Djordjevic...

Spor haberi... Fenerbahçe Beko'dan Başantrenör Aleksandar Djordjevic’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Yapılan bilgilendirmede Djordjevic’in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:53
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şoku! Aleksandar Djordjevic...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

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