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Schuster hazır

Menajer Marco Kırdemir, Ali Koç ile Bernd Schuster'in Almanya'da görüştüğünü söyledi. Schuster'in Antalya-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tekliflere açık. 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi" açıklamasaını yaptı. Kırdemir, Löw'ün şu anda F.Bahçe'ye geleceğini düşünmediğini de kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Schuster hazır
Menajer Marco Kırdemir, Ali Koç ile Bernd Schuster'in Almanya'da görüştüğünü söyledi. Schuster'in Antalya-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tekliflere açık. 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi" açıklamasaını yaptı. Kırdemir, Löw'ün şu anda F.Bahçe'ye geleceğini düşünmediğini de kaydetti.
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