Schuster hazır

Menajer Marco Kırdemir, Ali Koç ile Bernd Schuster'in Almanya'da görüştüğünü söyledi. Schuster'in Antalya-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tekliflere açık. 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi" açıklamasaını yaptı. Kırdemir, Löw'ün şu anda F.Bahçe'ye geleceğini düşünmediğini de kaydetti.
Menajer Marco Kırdemir, Ali Koç ile Bernd Schuster'in Almanya'da görüştüğünü söyledi. Schuster'in Antalya-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tekliflere açık. 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi" açıklamasaını yaptı. Kırdemir, Löw'ün şu anda F.Bahçe'ye geleceğini düşünmediğini de kaydetti.