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‘İngiliz’ anahtarı

Kanarya'ya menajerlerden de teknik direktör önerileri geliyor... Başkan Ali Koç'un İngiltere'de olması nedeniyle Sam Allardyce, Frank Lampard ve Steve Bruce'un isimleri ortaya atıldı. Üç teknik adam da boşta bulunuyor. 43 yaşındaki Lampard son olarak Chelsea'da görev yaptı. Allardyce, West Bromwich'i, Bruce ise Newcastle'ı çalıştırmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
‘İngiliz’ anahtarı
Kanarya'ya menajerlerden de teknik direktör önerileri geliyor... Başkan Ali Koç'un İngiltere'de olması nedeniyle Sam Allardyce, Frank Lampard ve Steve Bruce'un isimleri ortaya atıldı. Üç teknik adam da boşta bulunuyor. 43 yaşındaki Lampard son olarak Chelsea'da görev yaptı. Allardyce, West Bromwich'i, Bruce ise Newcastle'ı çalıştırmıştı.
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