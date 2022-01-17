Frey gole doymuyor

Royal Antwerp'e sezon başında 2 milyon euro'ya satılan Michael Frey, Belçika Ligi'nde fırtına gibi esiyor. İsviçreli forvet, Charleroi karşısında dün 2 gol daha atarak 21 maçta 17 gole ulaştı. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 de asist gerçekleştirdi. Frey, Fenerbahçe'ye (23 maç/5 gol/1 asist) kendini bir türlü beğendirememişti.
Royal Antwerp'e sezon başında 2 milyon euro'ya satılan Michael Frey, Belçika Ligi'nde fırtına gibi esiyor. İsviçreli forvet, Charleroi karşısında dün 2 gol daha atarak 21 maçta 17 gole ulaştı. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 de asist gerçekleştirdi. Frey, Fenerbahçe'ye (23 maç/5 gol/1 asist) kendini bir türlü beğendirememişti.