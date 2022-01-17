Fenerbahçe'de İsmail Kartal basın toplantısı düzenliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcının 18 Ocak Salı günü, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır.

@ulkerstadyumu

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir.



