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Fenerbahçe'de İsmail Kartal basın toplantısı düzenliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcının 18 Ocak Salı günü, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:24
Fenerbahçe'de İsmail Kartal basın toplantısı düzenliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcının 18 Ocak Salı günü, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır.

@ulkerstadyumu
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir.


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