Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk fiyasko: İrfan Can Kahveci!

Takvim'in derlediği habere göre, geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Bu sezon da görüntü değişmedi. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmaz üzere toplam 16 maçta görev yaptı.
1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı. Böylece yıldız oyuncu 28 maçta sadece 1 kez ağları sarsabildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performans nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltiyorlar.