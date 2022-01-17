Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk fiyasko: İrfan Can Kahveci!

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk fiyasko: İrfan Can Kahveci!

Fenerbahçe'ye transferi sansasyon yaratan İrfan Can, beklenen performansı bir türlü gösteremedi... Sarı lacivertlilere, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro’ya mal olan İrfan Can Kahveci çubuklu forma ile çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk fiyasko: İrfan Can Kahveci!
Fenerbahçe'de İrfan Can hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe bonuslarla birlikte tam 11 milyon Euro'yu kasasından çıkararak İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti.

Takvim'in derlediği habere göre, geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Bu sezon da görüntü değişmedi. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmaz üzere toplam 16 maçta görev yaptı.

1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı. Böylece yıldız oyuncu 28 maçta sadece 1 kez ağları sarsabildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performans nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltiyorlar.
Ve Muriqi teklifi ortaya çıktı! Devamını Oku BUNU DA OKU


DİĞER
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı'dan ihanet açıklaması!
TAKVİM'in duyurduğu Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkında evlilik sinyali!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor