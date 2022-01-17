Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı! Kaleye kim geçecek?

Altay Bayındır'ın Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında 72. dakikada sakatlanıp gözyaşları içinde sahayı terk etmesiyle eldivenleri giyen Berke Özer, önceki gün Antalya deplasmanında aynı kaderi yaşadı. 21 yaşındaki file bekçisi, 85. dakikada bir pozisyonda belinin üstüne düşünce oyuna devam edemedi ve yerini 18'lik Osman Ertuğrul Çetin'e bıraktı... Dün MR'ı çekilen Berke'nin kontrollerinde ciddi bir bulgaya rastlanmadı. Ancak oyuncunun ağrılarının şiddetli olduğu belirtildi. 21 yaşındaki kalecinin ağrıları anbean takip edilecek ve son karar yarın akşam verilecek.