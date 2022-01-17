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Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı! Kaleye kim geçecek?

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Berke Özer, yerini Ertuğrul Çetin'e bırakmıştı. Berke'nin ilk bulgularında ciddi bir şeye rastlanmazken, Altay maçında kalede kimin olacağı ise henüz netleşmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı! Kaleye kim geçecek?

Altay Bayındır'ın Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında 72. dakikada sakatlanıp gözyaşları içinde sahayı terk etmesiyle eldivenleri giyen Berke Özer, önceki gün Antalya deplasmanında aynı kaderi yaşadı. 21 yaşındaki file bekçisi, 85. dakikada bir pozisyonda belinin üstüne düşünce oyuna devam edemedi ve yerini 18'lik Osman Ertuğrul Çetin'e bıraktı... Dün MR'ı çekilen Berke'nin kontrollerinde ciddi bir bulgaya rastlanmadı. Ancak oyuncunun ağrılarının şiddetli olduğu belirtildi. 21 yaşındaki kalecinin ağrıları anbean takip edilecek ve son karar yarın akşam verilecek.


Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı! Kaleye kim geçecek?

Böylece çarşamba günü Altay maçında kalede ya Berke ya da Antalya'da son dakikalarda eldivenleri devralan Ertuğrul olacak. Sabah'ın haberine göre göreve gelir gelmez kendisini kaleci probleminin içinde bulan İsmail Kartal ve ekibi, Ertuğrul ve Bartu'yu terapiye aldı. Genç kalecilere duyulan güven dile getirilirken, bu durumu fırsata çevirip, kendilerini ispatlayabilecekleri anlatılıyor.

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