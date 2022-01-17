Fenerbahçe'de Ali Koç bekleniyor!

Gelecek sezonun teknik direktör adayları ile görüşmek için yurt dışına giden başkan Ali Koç en son Londra'da görüntülendi. Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldikten sonra Ada'ya geçen Koç'un burada Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı ve bazı menajerlerle buluştuğu belirtiliyor. Ali Koç'un Jorge Jesus ile de görüştükten sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SCHUSTER HAZIR



Menajer Marco Kırdemir, Ali Koç ile Bernd Schuster'in Almanya'da görüştüğünü söyledi. Schuster'in Antalya-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Kırdemir, "Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tekliflere açık. 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi" açıklamasaını yaptı. Kırdemir, Löw'ün şu anda F.Bahçe'ye geleceğini düşünmediğini de kaydetti.



'İNGİLİZ' ANAHTARI



Kanarya'ya menajerlerden de teknik direktör önerileri geliyor... Başkan Ali Koç'un İngiltere'de olması nedeniyle Sam Allardyce, Frank Lampard ve Steve Bruce'un isimleri ortaya atıldı. Üç teknik adam da boşta bulunuyor. 43 yaşındaki Lampard son olarak Chelsea'da görev yaptı. Allardyce, West Bromwich'i, Bruce ise Newcastle'ı çalıştırmıştı.