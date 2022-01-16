Haberler Fenerbahçe Üç isim son anda kadrodan çıkarıldı

Üç isim son anda kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin zorlu Antalyaspor deplasmanı öncesi kötü haberler pes pese geldi. Sarı-lacivertlilerde mide enfeksiyonu geçiren Attila Szalai ile koronavirüs testi negatif çıkan ama belirti gösteren Enner Valencia ile Filip Novak kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Üç isim son anda kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin zorlu Antalyaspor deplasmanı öncesi kötü haberler pes pese geldi. Sarı-lacivertlilerde mide enfeksiyonu geçiren Attila Szalai ile koronavirüs testi negatif çıkan ama belirti gösteren Enner Valencia ile Filip Novak kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren kaleci Altay Bayındır, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandas ve Miguel Crespo da Antalya'ya getirilmedi.
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