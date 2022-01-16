Üç isim son anda kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin zorlu Antalyaspor deplasmanı öncesi kötü haberler pes pese geldi. Sarı-lacivertlilerde mide enfeksiyonu geçiren Attila Szalai ile koronavirüs testi negatif çıkan ama belirti gösteren Enner Valencia ile Filip Novak kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin zorlu Antalyaspor deplasmanı öncesi kötü haberler pes pese geldi. Sarı-lacivertlilerde mide enfeksiyonu geçiren Attila Szalai ile koronavirüs testi negatif çıkan ama belirti gösteren Enner Valencia ile Filip Novak kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren kaleci Altay Bayındır, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandas ve Miguel Crespo da Antalya'ya getirilmedi.