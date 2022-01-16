Sosa’dan altın orta

Fenerbahçe'nın tecrübeli isimlerinden Jose Sosa Kanarya'yı öne geçirdi ama yeterli olmadı. Arjantinli futbolcu, 72. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geldi. Tangocu içeriye sert bir orta yolladı. Ancak kimsenin dokunamadığı top doğrudan ağlarla buluştu. 36 yaşındaki Sosa böylece bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu. Tecrübeli krampon maç sonrası "Oyunun genelini düşününce beraberlik adil bir sonuç oldu. Büyük futbolcular var bu takımda. Bu durumdan çıkmalıyız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için çok çalışacağız. Biraz daha sabıra ihtiyacımız var" dedi.