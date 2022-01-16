Ferdi: Gelişmemiz gerek

Fenerbahçe'd beraberlik kimseyi mutlu etmedi. Ferdi Kadıoglu, "Gelistirmemiz gereken noktalar var. Maç içerisinde pozisyon üretemedik çok fazla. Bu nokta üzerine çalısmalıyız" diye konustu. Genç futbolcu performansı hakkında ise, "Hocamız beni sol bek olarak oynattı. En iyimi ortaya koymaya çalıstım. Sonuç 1-1 oldu. Istedigimiz sonuç bu degildi elbette" ifadelerini kullandı. Ismail Kartal ile henüz birkaç antrenman birlikte olduklarını da vurgulayan Kadıoglu, "Kısa süredir yeni hocayla çalısıyoruz. Zaman içerisinde çok daha iyi olacagımızı düsünüyorum" dedi. Ilk onbirde sahaya çıkan Ferdi Kadıoglu savunmanın solunda görev yaparken, eski maçlarına göre daha etkisizdi. Genç oyuncu, 85. dakikada yerine Dimitris Pelkas'a bıraktı.