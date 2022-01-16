Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Attila Szalai ve Miguel Crespo takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

SZALAI VE CRESPO TAKIMLA ÇALIŞTI

Attila Szalai ve Miguel Crespo, takımla çalıştı. Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Altay müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.